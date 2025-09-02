Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

POLİS OPERASYONLARINDAN UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen polis operasyonları çerçevesinde, bir dizi uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca ve para ele geçiriliyor. Operasyonlar neticesinde toplamda 10 kişi tutuklanıyor.

NARKOTİK EKİPLERİ ETKİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplamda 875 gram çeşitli uyuşturucu madde, 456 adet uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu tahmin edilen 15 bin 70 TL ele geçiriliyor. Çorlu ilçesinde Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde ‘zehir taciri’ olarak aranan ve daha önceden 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.P. da yakalanıyor.

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 10 şüpheli, adli makamlara sevk ediliyor. Bu şüpheliler ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.