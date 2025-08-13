Haberler

Tekirdağ’da Uyuşturucu Satışı Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU TEKİRDAĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesi’nde, “bonzai” adı verilen uyuşturucunun satışını yaptığı tespit edilen K.K. isimli şahıs, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ARAMADA BİRKAÇ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ikametinde yapılan ayrıntılı aramada, kıyılmış tütün ile emdirilmiş bonzai kimyasalları ile birlikte, uyuşturucu içecek yapımında kullanılan 204,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 15 paket içinde 300 adet doldurma tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

