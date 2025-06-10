Tekirdağ’da Uyuşturucu ve Kaçak Eşya Ele Geçirildi

OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU VE KAÇAK MADDİYYATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak alkol, tütün, sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçiriliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-6 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorlu, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda toplamda 8 şüpheli hakkında işlem yapıyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDİYYATLARIN DETAYLARI

Yapılan denetimlerde, 5 gram bonzai, 40 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin boş ve 300 dolu makaron, ayrıca 215 adet kaçak alkol, 165 paket bandrollü sigara ile 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, şarjör, mermi ve kasatura ele geçiriliyor. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılmış durumda.