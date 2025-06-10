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Tekirdağ’da Uyuşturucu Ve Kenevir Ele Geçirildi

OPERASYONLARDA UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Jandarma ekipleri, 4-7 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ’ın Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarıyla 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Yapılan aramalar sonucunda şüphelilerin üst ve ikametlerinde toplam 35 gram bonzai, 27 gram eroin, 12 gram esrar, 56 adet sentetik hap, 2 kök Hint keneviri ve 1 cep telefonu bulunuyor. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuluyor. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor.

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