Tekirdağ’da Vatandaş, Sokağı Bariyerle Kapattı

BİREYSEL MÜDAHALELER ARTMAKTADIR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendi iddialarına göre İhsaniye Sokağı’nın bir bölümünü demir bariyerlerle kapatıyor. Ertuğrul Mahallesi’nde yaşayan Ayhan Kılıç, kendisine ait olduğunu belirttiği kısımda bu işlemi gerçekleştiriyor. Kılıç, belediyeye yaptığı başvurunun ardından yapılan ölçümlerde bahsi geçen alanın kendisine ait olduğunun tespit edildiğini aktarıyor.

BELEDİYE ONAYI ALDIĞINI BELİRTİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Kılıç, “Burayı kapatma sebebimiz burayı ölçtük ve belediyeye müracaat ettik. Bize, ‘Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz’ dediler. Biz de çevirdik, sonuç bu” diyor. Kılıç, 1960 yılından beri bu alanın kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Daha önce burada bir evinin olduğunu, ancak evin yangın nedeniyle yıkıldığını ve sonrasında buraya asfalt atıldığını belirtiyor. “Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Daha sonra biz çevrelemiştik ama ölçüm yaptıktan sonra orasının da bize ait olduğunu görünce tekrar çevirdik” diyor.

TARİHİ ESER DURUMU VE BELEDİYENİN YETKİLERİ

Kılıç, bu alanı belediyeye bırakmayı düşünmediğini ayrıca buranın tarihi eser statüsünde olduğunu vurgulayarak, “Buranın belediyeye bırakılması söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar” şeklinde sert görüşlerini belirtiyor. Bu durum, lokasyon üzerinde bireysel müdahalelerin artışını ve yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerin giderek çetrefilleşmesini gözler önüne seriyor.