Tekirdağ’da Yanan Otobüs Demir Yığınına Dönüştü

OTOBÜS PARK HALİNDE YANDI

Tekirdağ’da park halinde bulunan bir otobüs, gece yarısı alevler içerisinde kaldı. Olay, Ergene ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 1339. Sokak üzerindeki Yeşiltepe Mezarlığı yakınlarında saat 03.15 sıralarında gerçekleşti. Bir turizm firmasına ait olan personel servis otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, otobüsü hızla sararak büyük bir çıkmaza yol açtı.

YANGIN VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ettikten sonra itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangın, ayrıca evin önündeki kömürlük binasına da sıçradı. Ancak, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının evin diğer bölümlerine yayılmasını engelleyerek durumu kontrol altına aldı. Yangının ardından otobüs ve kömürlük tamamen kül oldu. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YAŞADIĞI ŞOKU ANLATTI

Yaşanan olayın tanığı olan otobüs şoförü Mehmet Naci Çetinkaya, durumu şöyle anlattı: “Evde uyuyorduk, komşular yangını fark etmişler. Evin önüne gelip bağıra çağıra bizi kaldırdılar sağ olsunlar. Büyük şok içerisindeyken, biz de apar topar evi boşalttık. İtfaiye ekipleri çok şükür erken geldiler. Gerekli müdahaleleri yaptılar, eve de sıçrayabilirdi ama erken müdahale facianın önüne geçti.”