Tekirdağ’da Yanan Otobüs Demir Yığınına Dönüştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Tekirdağ’da park halindeyken alev alan bir otobüs, demir yığını haline geldi. Gece saat 03.15 sularında Ergene ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1339. Sokak’taki Yeşiltepe Mezarlığı civarında meydana gelen olayda, personel servis taşımacılığı yapan bir turizm firmasına ait otobüste henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızlı bir şekilde aracı sardı.

YANGININ YAYILMASI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşlar, yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın, evin önündeki kömürlük binasına da sıçradı, ancak olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının evin içine yayılmasını engelleyerek etkili bir şekilde söndürdü. Yangın sonucunda hem otobüs hem de kömürlük önemli ölçüde hasar gördü. Bu olayla ilgili polis ekipleri inceleme sürecini başlattı.

ŞOFÖRÜN YAŞADIĞI ŞOK

Olay anında büyük bir şok içinde olan otobüs şoförü Mehmet Naci Çetinkaya, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Evde uyuyorduk, komşular yangını fark etmişler. Evin önüne gelip bağıra çağıra bizi kaldırdılar sağ olsunlar. Büyük şok içerisinde biz de apar topar evi boşalttık. İtfaiye ekipleri çok şükür erken geldiler. Gerekli müdahaleleri yaptılar, eve de sıçrayabilirdi ama erken müdahale facianın önüne geçti.”