Tekirdağ’da Yangın, 10 Kişi Tahliye Edildi

TEKİRDAĞ’DA YANGINDA KORKU DOLU ANLAR

Tekirdağ Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde çıkan yangın, olay anında paniğe sebep oldu. Yangın nedeniyle binadan 10 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye ediliyor. Yangın, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak’ta bir yapı marketin deposunda gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, depoda başlayan yangın kısa sürede büyüyüp her yeri sarmış durumda. Duman ve alevleri fark eden çevredekiler hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildiriyor.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilmiş. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılırken, ekipler yangını yarım saat içerisinde kontrol altına almayı başarıyor. Tahliye edilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunuyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme devam ediyor.