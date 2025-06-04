Tekirdağ’da Yangın, Asansör Panosundan Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı bir pastanede meydana gelen yangın, asansör kapısına ait elektrik panosundan kaynaklandı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi’nde yer alan 5 katlı Şar Pastanesi binasında gerçekleşti.

YANGININ SEBEBİ VE ETKİLERİ

En üst katta başlayan yangın, kısa süre içinde binanın çatısını sarmayı başardı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, çevredeki vatandaşlarda büyük bir panik yaratarak insanların sokağa fırlamasına neden oldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangının neden olduğu hasarın yanı sıra, yangının çıkış sebebine dair incelemeler de başladı. Yapılan araştırmalarda, yangının binanın asansör kapısının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.