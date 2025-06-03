Tekirdağ’da Yangın Çıktı, İnceleme Başlatıldı

TEKİRDAĞ’DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ DEPOSUNDA YANGIN

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, öğle saatlerinde Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde yer alan dönüşüm tesisinin depolama kısmında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Kısa sürede alevler alanı sararken, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile su tankları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkin mücadelesi sonucu yangın söndürüldü, fakat depolama alanındaki malzemeler zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt olay yerine gelerek bilgi aldı.

TEKİRDAĞ’DA PASTANE BACASINDA YANGIN

Tekirdağ’da jandarmanın gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında 5 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene Mahallesi’nde düzensiz göçle mücadele kapsamında bir araçta bulunan 5 kaçak göçmeni yakaladı. Bu göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Organizatörle ilgili ongoing bir soruşturma sürüyor.