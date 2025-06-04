Tekirdağ’da Yangın Riski Nedeniyle Yasağı Var

YANGIN RİSKİ NEDENİYLE ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Tekirdağ’da yaz aylarında meydana gelen yangın riskinin artması nedeniyle ormanlık alanlara girişler 15 Haziran’dan itibaren 4 ay süreyle yasaklandı. Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte orman ve tarım arazilerinde insan ve araç hareketliliğinin arttığı, bu durumun yangın riskini yükselttiği belirtildi.

ALINAN TEDBİRLER AÇIKLANDI

Orman yangınlarının engellenmesi amacıyla ilave tedbirlerin alındığı kaydedildi. Bu kapsamda 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifade edildi. İlgili yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. Açıklamada, “Orman parkları ve tabiat parkları dışındaki alanlarda ve ocak yeri olarak belirlenmeyen yerlerde ateş yakmak ya da yakılan ateşi söndürmeden alanı terk etmek yasaktır” denildi.

YANGIN RİSKİNİ ARTIRDILAR

Ayrıca, ormanlara 4 kilometre mesafede ya da orman içi ve bitişiğindeki köylerde anız, dal, bitki örtüsü gibi materyallerin yakılması da yasakladı. Düğün, kutlama gibi etkinliklerde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da orman yangını riski nedeniyle yasak kapsamındadır. Yangına hassas bölgelerde özellikle hafta sonları devriye faaliyetlerinin artırılacağı, ormanlık alanlara gidiş-geliş yollarının kontrol altında tutulacağı ve şahıs ile araç sorgulamalarının sıklaştırılacağı ifade edildi.