Tekirdağ’da Yaşar Gümüş Uçtu

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE KLARNET ÇALDI

Tekirdağ’da, müzisyen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütü deneyimi sırasında klarnet çaldı. Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde, paraşüt eğitmeni Gökhan Baran ile birlikte havalanan Gümüş, 600 metre yükseklikte 20 dakika boyunca klarnetini çalmaya devam etti.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞADI

Gümüş, ilk kez yamaç paraşütü deneyimini yaşadığını ifade ederek, “Klarnet yanımdaydı. Uçuş sırasında içimden bir ses çalmamı söyledi. O an spontane gelişti ama iyi ki çalmışım. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu” dedi.

EĞİTMENİN GÖRÜŞLERİ

Yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran ise kendisinin enstrümanla uçuş gerçekleştiren ilk kişi olduğunu belirtti. Baran, “Yaşar Bey, hem müzik yeteneğiyle hem de cesaretiyle dikkat çekti. Yükseklik korkusuna rağmen oldukça rahattı. Uçuşumuz sorunsuz ve güvenli şekilde tamamlandı” ifadelerini kullandı.