Tekirdağ’da Yoğun Sis Marmara’yı Görünmez Yaptı

YOĞUN SİSİN ETKİLERİ

Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini azaltarak Marmara Denizi’ni adeta görünmez hale getiriyor. Sabah erken saatlerde başlayan bu yoğun sis, özellikle sahil bölgelerinde etkisini artırıyor. Görüş mesafesinin düşmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara yol açarken, balıkçı tekneleri de limanlarda beklemek zorunda kalıyor.

SİSLE KAPLI BİR GÜN

Sahil dolgu alanı ve kıyı şeridi tamamen sisle kaplanıyor, vatandaşlar bu doğa olayını görüntülemeye çalışıyor. Trafikte ilerleyen sürücüler, sis farlarını yakarak kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.