Tekirdağ’da Yöresel Tatlı Yarışması Yapıldı

YARIŞMA DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da Turizm Haftası dolayısıyla yöresel tatlı yarışması gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde yapılan bu etkinliğe 25 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Türkiye’ye geçen yıl 60 milyonu aşan turistin geldiğini hatırlattı. Haftayı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Çek, ülkeye daha fazla turist gelmesini beklediklerini ifade etti.

TATLI TADIMLARI YAPILDI

Konuşmanın ardından coğrafi işaretli tatlılar arasında “peynir helvası” ve “Hayrabolu tatlısı” gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra “Ganos tatlısı”, “şeker böreği”, “şıra tarhanası” ve “ekşi aşı” gibi dikkat çekici tatlıların tadımına geçildi. Tadımların ardından jüri üyeleri tarafından bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirme sonucunda birinci “oturtma” tatlısıyla Ümran Eren, ikinci “erik aşı” tatlısıyla Nuray Cabbar ve üçüncü “gaziler helvası” tatlısıyla Tülay Keşkekler olarak belirledi.

YARISMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Yarışmanın ardından gazetecilere bilgi veren jüri üyesi ve dijital içerik üreticisi Necla Karahalil, yarışmadaki tatlıların yöresel olmasının önemine dikkat çekti. “Şıra tarhanası” tatlısını ilk defa denediğini ifade eden Karahalil, “Göçmenlerin bir tatlısıymış. Evde deneyeceğim ve bunu burada öğrendim.” dedi. Karahalil, bu tarz yarışmaların tatımı yapılmayan ve ismi duyulmayan yöresel ürünler için son derece önemli olduğunu vurguladı.