Tekirdağ’daki Depremden Sonra Ercan Açıklamalarda Bulundu

DEPREM HAREKETLİLİĞİ YENİ DEĞİL

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, vatandaşlara rahatlatıcı açıklamalar yaptı. Canlı yayında konuşan Ercan, deprem bölgesindeki hareketliliğin daha önce de yaşandığını belirterek, “Çok net konuşayım. 23 Nisan 2025’te aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bugün yaşanan 5.0’lık sarsıntı, bölgedeki gerginliğin hala sürdüğünü gösteriyor. Ancak bu, daha büyük bir depremin hemen geleceği anlamına gelmez” dedi.

BÖLGESEL DEPREM NOKTALARI

Prof. Dr. Ercan, depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi ile Silivri arasında olduğunu ifade ederek, bu hattın Trakya’daki beklenen iki deprem noktasından biri olduğunu aktardı. “Ancak bu sarsıntı, Kuzey Marmara Fayı’nda beklenen büyük depremin ayak sesi değil” diyen Ercan, meydana gelen depremin olağan bir hareket olduğunu vurguladı. İstanbul’daki yapı stoğuna baktığında depremin yıkım eşiklerinin 6.4 büyüklüğündeki depremlerle başladığını söyleyen Ercan, “Bu yüzden 5.3 sonrası hasar tespiti yapmak bile bence abartıdır. Çadır kurmak, okulları kapatmak gibi önlemler gereksizdir” şeklinde konuştu.

UZUN VADELİ TAHMİNLER

Uzun vadeli değerlendirmelerde bulunarak çarpıcı bir tahmin paylaşan Ercan, İstanbul ve çevresinde 2075 yılına kadar Kuzey Marmara’da büyük bir depremin beklenmediğini belirtti. Artçı depremlerin bir-iki hafta sürebileceğini ancak bunun normal olduğunu ileten Ercan, “Ama bunun arkasından hemen daha büyük bir sarsıntı gelir demek bilimsel değildir” ifadelerini kullandı. Sürekli olarak dillendirilen ‘büyük deprem’ söylemlerinin halkta gereksiz bir korku yarattığını aktaran Ercan, “Halk sarsıldı, evet. Ama bu sürekli korkuyla yaşamak için bir sebep değil. Çocuklar okula gitsin, iş yerleri açık kalsın. Normal yaşama devam edilmeli. Bu tür sarsıntılar Marmara gibi aktif fay hatlarının olduğu yerlerde zaten zaman zaman olur” şeklinde bir çağrıda bulundu.