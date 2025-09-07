Tekirdağ’daki İKA Yarışması Gençlere Deneyim Kazandırıyor

YARIŞMADA GENÇLERİN HEYECANI

Tekirdağ’da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, gençlere önemli deneyimler kazandırıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu etkinliğe, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılım sağlıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele sergiliyor. T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, yarışmanın büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

YARIŞMANIN ZORLUKLARI VE FIRSATLARI

Hekim, “İnsansız Kara Aracı Yarışmasına 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci vardı. Herkes mücadele etti. Burası güzel tecrübeler kazandırdı gençlere. Bundan sonra araçlarını daha da geliştirip, eksiklerini görmek fırsatı buldular. Gençlerin çalışmaları her zaman çok önemli ve değerli.” ifadeleriyle yarışmanın anlamını vurguluyor.

TAKIMLARIN GÖRÜŞLERİ

Yarışmaya Erciyes Üniversitesi Tufan takımından katılan Ali Özbek, ürettikleri aracın tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu belirtiyor. Arazi koşullarına uygunluk sağlamak için paletli sistem tercih ettiklerini aktaran Özbek, yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini dile getiriyor. Takımın diğer bir üyesi Hanifi Yasin Çelik ise ilk defa düzenlenen İKA yarışmasına katılmış olmaktan dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Zorlu parkur hakkında bilgi veren Çelik, yarışmayla birlikte eksiklerini daha iyi gördüklerini ve gelecek yıl daha iyi hazırlanacaklarını aktarıyor.

GENÇLERİN GÖRÜŞLERİ VE TECRÜBELERİ

Öğrencilerden Ali Kemal Çadırlı da yarışmanın kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını söylüyor. “Yarışmanın gençler için çok güzel bir tecrübe olduğunu bu alanda bulunmak bizim için çok değerli” diyen Çadırlı, burada araçlarının mücadele etmesinin heyecanını yaşıyor. Bu yarışma, katılımcılar için yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme süreci sunuyor.