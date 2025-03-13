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Tekirdağ’daki Metruk Binada Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ’da terk edilmiş bir ahşap metruk binada sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri hemen durumu yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNE İNFAZ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ekipler, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Fulya Sokak’taki alana yönlendirildi. Gelen polis, itfaiye ve Tredaş araçları olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak yaklaşık 1 saat süren bir çaba ile söndürdü.

ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının kaynağı ile ilgili incelemeler ise devam ediyor. Yangının çıkış sebebi bu süre zarfında araştırılıyor.

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