Tekirdağ’daki Tırtıl, Üreticileri Endişelendiriyor

KANOLA TARLALARINDA TIRTIL GÖRÜNTÜLENDİ

Tekirdağ’da son günlerde kanola tarlalarında tırtıl görülmesi, hasat hazırlığı yapan üreticileri endişelendiriyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Sağlam, rastlanan tırtıl türünün lahana yaprak güvesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sağlam, “Şu anda özellikle tarım il, ilçe müdürlükleriyle yaptığımız görüşmelere göre üretim anlamında salgın durumu yok ama üreticilerin yaptıkları tarla kontrollerinde, traktörle girdikleri tarlalarda tırtılları görmeleri mümkün” diye konuştu.

TARPAN ÜRETİCİLERİN TEDİRGİNLİĞİ

Trakya’da ayçiçeğine alternatif bir ürün olan ve çiftçiler tarafından ‘sarı altın çiçek’ olarak adlandırılan kanola tarlalarında tırtıl sayısındaki artış, üreticilerde tedirginlik yaratıyor. Haziran sonu itibarıyla hasat için hazırlık yapan üreticiler, olası bir tırtıl salgınına karşı ilaçlama süreçlerine de başladı. Kanolalarda görülen tırtıl türü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sağlam, “Bu tırtıl, yaklaşık 20-30 milimetre boyutlarında bir kelebek haline dönüşüyor. Küçük bir kelebek ama larva döneminde kanola yapraklarını yiyerek bitkinin fotosentez sürecini etkisiz hale getiriyor. Yapraklar yendiğinde bitki yeterince besin depolayamıyor ve bu durum ürün kaybına yol açabiliyor” dedi.

Prof. Dr. Sağlam, bu tırtıl türü ile ilgili yapılan araştırmalarda herhangi bir salgın durumuna rastlanmadığını kaydetti. “Tarım il, ilçe müdürlükleriyle yaptığımız görüşmelere göre, üretim anlamında salgın yok ama üreticilerin yaptıkları tarla kontrollerinde tırtılları görmeleri mümkün. Bu konuda ilaçlamalarını büyük oranda gerçekleştirmiş durumdalar” şeklinde konuştu.

KİMYASAL İLAÇLAMA GEREKEN DURUMDA

Lahana yaprak güvesi tırtılının ayçiçeği veya buğday için zararlı olmadığını belirten Prof. Dr. Sağlam, “Bu tırtıl, sadece lahanagillerde besleniyor. Eğer üreticiler, tarlalarında çok fazla tırtıl tespit ederse, kimyasal ilaçlama yapmaları gerekebilir. Seçilecek ilacın kısa ömürlü olmasına dikkat edilmeli” dedi. Ayrıca, zirai ilaç seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Yaprak biti veya lahana yaprak güvesine karşı ilaçlamalar çoğu üretici tarafından tamamlandı. Özellikle çiçeklenme döneminde arılar için risk oluşturan ilaçların kullanılmaması gerekli” ifadelerini kullandı.