Tekirdağ Depremi Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

DEPREM ANINDAKİ PANİK ANLARI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sırasında ilçedeki bir kafede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları, kameralar aracılığıyla saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, masalarda oturan insanların sarsıntının başlamasıyla birlikte yaşadığı korku net bir şekilde görünüyor. Panik içinde kendilerini dışarıya atan vatandaşların kaçışma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, depremin etkilerini ve anında yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.