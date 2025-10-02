Haberler

Tekirdağ Depremi Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

DEPREM ANINDAKİ PANİK ANLARI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem sırasında ilçedeki bir kafede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları, kameralar aracılığıyla saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, masalarda oturan insanların sarsıntının başlamasıyla birlikte yaşadığı korku net bir şekilde görünüyor. Panik içinde kendilerini dışarıya atan vatandaşların kaçışma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, depremin etkilerini ve anında yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Nice Maçı 2 Ekim’de Oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Kadıköy'de Nice ile karşılaşacak. Taraftar desteğiyle galibiyet hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosunda Edson Alvarez'in olmaması dikkat çekiyor.
Haberler

Vezirköprü Ziraat Odası’na Yeni Başkan Seçildi

Vezirköprü İlçesi Ziraat Odası'nda gerçekleşen seçimde Gültekin Kaya, merhum Başkan Arslan Kaya'nın yerine başkanlığa seçildi; rakibi Kamil Öncel'i geride bıraktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.