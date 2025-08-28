Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Ticaret Verileri

TRAJDİ ELDİĞİ RAKAMLAR

Trakya’daki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde Temmuz 2025’te toplamda 332 milyon 681 bin dolar ihracat, 231 milyon 723 bin dolar ithalat yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret verileri hem ihracat hem de ithalat rakamlarını ortaya koydu.

İLLER ÜZERİNDEN TEMMUZ VERİLERİ

Açıklanan verilere göre, Edirne ilinde ihracat 11 milyon 247 bin dolar, ithalat ise 8 milyon 744 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Tekirdağ’da ihracat 293 milyon 405 bin dolar, ithalat 213 milyon 539 bin dolar olarak kaydedildi. Kırklareli’de ise ihracat rakamı 28 milyon 29 bin dolar, ithalat rakamı ise 9 milyon 440 bin dolar şeklinde oldu.

GENEL TİCARET GÖRÜNÜMÜ

Ülke genelinde Temmuz ayı itibarıyla genel ticaret sistemine göre yapılan ihracat yüzde 11 oranında artış gösterdi, ithalat ise yüzde 5,4 oranında yükseliş kaydetti.