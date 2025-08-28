Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Ticaret Verileri

Haberler

Trakya’daki Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde Temmuz 2025’te toplamda 332 milyon 681 bin dolar ihracat, 231 milyon 723 bin dolar ithalat yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret verileri hem ihracat hem de ithalat rakamlarını ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre, Edirne ilinde ihracat 11 milyon 247 bin dolar, ithalat ise 8 milyon 744 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Tekirdağ’da ihracat 293 milyon 405 bin dolar, ithalat 213 milyon 539 bin dolar olarak kaydedildi. Kırklareli’de ise ihracat rakamı 28 milyon 29 bin dolar, ithalat rakamı ise 9 milyon 440 bin dolar şeklinde oldu.

Ülke genelinde Temmuz ayı itibarıyla genel ticaret sistemine göre yapılan ihracat yüzde 11 oranında artış gösterdi, ithalat ise yüzde 5,4 oranında yükseliş kaydetti.

Çerkezköy'de Kapaklı yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 16 yaşındaki Nisa B. yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçının ardından takımın iyi bir performans sergilediğini belirtti ve taraftarlara teşekkür ederek transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştı.

