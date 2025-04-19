Tekirdağ Emniyet Ekipleri Eğitim Veriyor

BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimlerini devam ettiriyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve maddi ile manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen SİBERAY programı çerçevesinde üç farklı lisede bilgilendirme etkinliği düzenledi.

ETKİNLİKLERDE KAPSAMLI SUNUMLAR YAPILDI

Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlere güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ile zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda sunumlar yapıldı. Bu eğitimlerde bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.

ÖĞRETMEN VE VELİLER İÇİN EĞİTİM DÜZENLENDİ

Aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Safiye Osman Çeliker İlkokulu’nda görevli öğretmenler ve öğrenci velilerine yönelik eğitimler düzenledi. Bu eğitimlerde çocuk cinsel istismarı, akran zorbalığı, KADES uygulaması, Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk hakları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Emniyet yetkilileri, öğrencilerin ve toplumun güvenliği için bu eğitimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.