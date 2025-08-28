Tekirdağ Gebe Okulu’nda Eğitim Veriliyor

HASTANEDE ANNE ADAYLARINA EĞİTİM VERİLİYOR

Tekirdağ’daki İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Gebe Okulu, anne adaylarına sağlıklı gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlere dair kapsamlı eğitim sunuyor. Bu eğitimlerin amacı, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi sorunlarla başa çıkabilmeleri için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak. Hast ane bünyesinde, uzmanlar, ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir ekip eğitimleri yönetiyor. Ayrıca, eğitimlerde anne adaylarının eşleri de yer alarak, doğum sürecinde bilinçli birer destek olmaları teşvik ediliyor. Eğitimleri tamamlayan anne adayları, katılım belgeleri ile ödüllendiriliyor.

BAŞHEKİMDEN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı açıklamada, eğitimlerin anne adaylarını daha bilinçli bir doğuma hazırladığını vurguladı. Tabakoğlu, “Anne adaylarımız gebelik sürecinde nelerle karşılaşacaklarını, doğumun nasıl gerçekleşeceğini ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri öğreniyor. Dünyanın en güzel olayı bir evlat sahibi olmak. Biz de bu süreçte annelerimizi bilinçlendirerek, hem onların hem de gelecek nesillerin sağlığını güvence altına almak istiyoruz. Eğitimlerimizi bir diploma ile taçlandırarak anne adaylarımızı kutluyoruz,” dedi. Ayrıca, son dört yılda toplamda 247 anne adayına eğitim verildiğini ifade etti.

KATILIMCILARDAN OLUMSUZ DÜŞÜNCELER

Eğitime katılan Beyza Acar da doğum öncesi ve sonrası ile ilgili kritik bilgiler edindiklerini belirtti. Eşiyle birlikte bu eğitime katılmasının kendisi için oldukça faydalı olduğunu söyleyen Acar, “Fizik tedavi uzmanından yapacağımız egzersizleri, psikolojik destek eğitimlerini öğrendik. Doğumhaneyi gezip, süreci yakından gördük. Bu sayede kendimizi psikolojik olarak da hazırlamış olduk. Burada olmaktan mutluyuz. Tüm anne adaylarına bu eğitimi tavsiye ediyorum,” şeklinde konuştu.