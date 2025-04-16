Tekirdağ İl İstihdam Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Nisan ayı olağan toplantısını Vali Recep Soytürk’ün liderliğinde yaptı. Toplantı, Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda düzenlendi. Burada, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, kurumun faaliyetleri ve çalışmaları hakkında katılımcılara bir sunum sunuyor.

Esen, Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak işverenlerin, İşbaşı Eğitim Programlarını (İEP) günlük 24 saat diliminde haftalık dönüşümlü olarak 2 ya da 3 vardiya düzeninde uygulamak için taleplerini aktardı. Bu konuyla ilgili işlemler hakkında Kurul üyelerine bilgi verildi.

2025 YILI MESLEKİ EĞİTİM PLANI ONAYLANIYOR

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2025 Yılı Ek Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı” Kurul tarafından onaylandı. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında yapılacak olan İş Birliği Protokolü görüşüldü. Protokol çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan çeşitli istihdam hizmetlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı işyerleri tarafından kullanılması sağlanacak.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2024/36 sayılı Genelge çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ildeki okullarda açılacak veya kapatılacak alan ve dal talepleri görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıya Vali Soytürk, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ve İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı.