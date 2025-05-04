Tekirdağ İl Jandarma Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son hafta içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu ve ruhsatsız silahların yanı sıra çeşitli malzemeler ele geçiriyor. Dikkat çeken bir durum olarak, yapılan aramaların birinde bir evdeki bez kıyafet dolabının uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü tespit edildi.

OPERASYONLAR HIZ KAZANDI

Jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı kenevir ekimi, ruhsatsız silah bulundurma ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik Tekirdağ genelinde sıkı operasyonlar düzenliyor. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç aletleri ele geçti. Elde edilen veriler arasında 2 kilo 496 gram bonzai, 378 gram skunk, 30 gram Afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 160 mililitre amfetamin ve 97 adet extacy hap dikkat çekiyor.

TEKİRDAĞ’DA SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Operasyonlar sırasında 35 kök skunk bitkisi, dijital hassas terazi, uyuşturucu içme aparatları, kurusıkı fişekler ve ruhsatlı silahlar da dahil olmak üzere geniş çaplı bir malzeme ele geçirildi. Toplamda 11 bin 185 TL ve 300 ABD doları suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paranın yanı sıra 5 adet cep telefonu da bulundu. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ve suçla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.