Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde, Mehmet Garip, Yengesi Melike Garip, Yeğenleri Ferdi Garip Ve Emine Bahar Tunalı’yı Öldürdü. Olay Miras Tartışması Sırasında Yaşandı. Mehmet Garip Gözaltına Alındı. Soruşturma Devam Ediyor

TEKİRDAĞ’DA MİRAS KAVGASI KANLI BİTİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde miras yüzünden çıkan kavga, üç kişinin ölümüyle sonuçlandı. Mehmet Garip, yengesi Melike Garip ve yeğenleri Ferdi Garip ile Emine Bahar Tunalı’yı tabancayla vurarak öldürdü.

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

Olay, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’ta, aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Zülküf Garip’in oturduğu daireye gitti.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Mehmet Garip, yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışırken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi. Tartışma sırasında Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak üç kişiye ateş etti.

KAÇMA GİRİŞİMİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Mehmet Garip, daha sonra birinci kattaki Emine Bahar Tunalı’nın dairesine giderek kapıyı açmalarını istedi. Kapıyı açmayan Tunalı’nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı, balkondan atlayarak kaçmayı başardı.

YARALILARIN HASTANEYE TAŞINMASI VE ÖLÜMLER

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Melike Garip ve Ferdi Garip’in başlarına isabet eden kurşunlarla öldüğünü belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Bahar Tunalı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLININ YAKALANMASI VE SORUŞTURMA

Polis, Mehmet Garip’i yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.