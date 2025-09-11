Haberler

Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde Yangın Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Kapaklı ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi’nde, 48. Sokak ile 77. Sokak arasında yer alan otluk arazide meydana geldi.

YANGINA NEDEN OLAN MADDE

Elde edilen verilere göre, yangın çevredeki çocukların attığı bir maddeden kaynaklandı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

ÖNEMLİ

