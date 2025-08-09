Tekirdağ’ın Malkara’sında trafik kazası oldu

TRAFFİK KAZASINDA 5 YARALI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiler ışığında, Ramazan K. yönetimindeki 34 GIJ 546 plakalı araç, Hayrabolu istikametinden Anadolu Lisesi kavşağına kontrolsüz bir şekilde çıkan bir araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bu durum neticesinde, karşı şeride geçen araç, Rüstem G. idaresindeki 34 ZH 4159 plakalı otomobille çarpışıyor.

KAÇAN ARAÇ İCİN POLİS ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen ve kavşağa kontrolsüz şekilde çıkan araç, olay yerinden hızla kaçıyor. Kaçan aracın tespiti için polis ekipleri çalışmalarını başlatıyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralanıyor. Yaralanan kişiler Ramazan K., Rüstem G., Emel G., Eser S. ve Berkay T., olay yerine çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, meydana gelebilecek olası bir yangına karşı araçlarda güvenlik önlemleri alıyor. Kazayla ilgili olarak ise bir soruşturma başlatılıyor.