Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesindeki Balıkçılar Destek Verdi

BALIKÇILARIN DESTEK GÖSTERİSİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, balıkçılar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek vermek için Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı birçok balıkçı teknesi, Marmara Denizi’nde Süleymanpaşa kıyısında bu amaçla gösteri düzenledi. Tekirdağ Yelken Kulübüne ait yelkenlerde bayraklar dalgalandı ve kıyıdaki vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla denizdeki balıkçılara destek oldu. Denizdeki kalabalığın ve sahildeki gösterilerin anları drone ile havadan görüntülendi.

UMUT OLARAK GÖRÜYORUZ

Etkinlikte grup adına konuşma yapan Süleyman Çalışkan; “Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya’ dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu Sumud filosu bizim için bir umut oldu. ‘Sumud’ kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerine aldırmadan, sadece dertleri ‘Gazze’de katliam var, bu katliamları durduralım’ oldu” şeklinde açıklama yaptı.

DESTEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada; “Gazzeli kardeşlerimiz için yola çıkan Sumud filosuna destek gösterisi yaptık. Allah Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun” ifadelerini kullandı.