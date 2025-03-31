Tekirdağ-İstanbul Yolunda Trafik Yoğunluğu Artıyor

TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA YOL AÇTI

Tatilcilerin erken dönmesi nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu görülüyor. Tekirdağ’ın Çorlu, Yenice ve Yeniçiftlik bölgelerinde bu yoğunluk daha belirgin durumda. Özellikle bu alanlarda araç sayısının artmasıyla, zaman zaman trafik akışı duruyor ve araç kuyrukları kilometrelerce uzanabiliyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Jandarma Trafik Şube ekipleri, trafikte herhangi bir sorun yaşanmaması için denetimlerini devam ettiriyor. Ekipler, trafik akışını sağlamak ve sürücülerinin kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli noktalarla önlemler alıyor.

UYARILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, sürücülerin hız sınırlarına uyması, takip mesafesini koruması ve özellikle ışıklı kavşaklarda dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıların amacı, sürücülerin daha güvenli bir seyahat yapmalarını sağlamak.