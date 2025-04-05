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Tekirdağ – İstanbul Yolunda Yoğun Trafik Var. Tatilciler Dönüş Yolunda. Polis Önlem Aldı

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARAYOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılırken, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bayramı Trakya’nın sahil bölgeleri ile Çanakkale ve Edirne gibi şehirlerde geçiren vatandaşlar, evlerine dönmek üzere yola çıktı.

ÇORLU VE ÇERKEZKÖY GÜZERGAHINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul’a dönüş yolunda bulunan Tekirdağ’da Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy istikametlerinde araç yoğunluğu dikkat çekiyor. İstanbul yönünde bazı noktalarda trafik akışı yavaşlarken, polis ekipleri kavşaklar ve ana yollarda trafiği düzenlemek için önlemler alıyor.

YETKİLİLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Trafik yetkilileri, sürücüleri “hız yapmamaları, trafik kurallarına uymaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri” konusunda uyarıyor. Özellikle Pazar akşam saatlerinde dönüş trafiğinin daha da artması bekleniyor.

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