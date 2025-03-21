Tekirdağ, İstihdamda Türkiye İkincisi Oldu

TEKİRDAĞ İŞSİZLİK ORANI

TÜİK’in 2024 yılı temel işgücü göstergelerine göre, Tekirdağ 81 il arasında işsizlik oranında 24’üncü sırada bulunurken, istihdam oranında ise 2’nci sıraya yerleşiyor. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelindeki işsizlik oranı yüzde 8,7 olarak açıklanıyor. Tekirdağ’da ise bu oran yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşiyor.

İSTİHDAM ORANI VE ÇEŞİTLİLİK

Tekirdağ, yüzde 56,0’lık istihdam oranıyla Türkiye genelinde ikinci sırayı elde ediyor. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 60,0 olarak ölçülüyor. Türkiye’de erkeklerin işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınların ise yüzde 11,8 olarak belirleniyor. En düşük işsizlik oranı yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu’da kaydedilirken, en yüksek oran ise yüzde 18,3 ile Hakkari’de görülüyor.

ARDAHAN VE HAKKARİ KARŞILAŞTIRMASI

İstihdam oranında Tekirdağ, yüzde 56,0 ile ikinci sıradadır. Türkiye’de en yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan’da ön plana çıkarken, en düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari’de ölçülüyor. Bu veriler, Tekirdağ’ın iş gücü dinamiklerinin ve istihdam fırsatlarının önemini ortaya koyuyor.