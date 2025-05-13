Tekirdağ Jandarma Ekipleri Kaçak Ürün Ele Geçirdi

JANDARMA OPERASYONUNDA RUHSATSIZ SİLAH VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın Süleymanpaşa, Muratlı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız silah ve birçok kaçak ürün yakalandı. Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi’nde A.İ.G.’ye ait evde yapılan aramanın sonucunda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet mermi ve 5 adet boş kovan bulundu.

KAÇAK MAKARON VE ELEKTRONİK SİGARA

Aynı gün içerisinde, Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’nde M.G.’nin aracında yapılan kontrolde 200 bin adet dolu makaron ele geçirildi ve bu ürünlere el konuldu. Marmaraereğlisi ilçesinde Sultanköy yol kontrol noktasında durdurulan, içinde Ö.D. ve M.Ş.T.’nin bulunduğu araçta ise 100 adet elektronik sigara bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen malzemelere el konuldu ve şüpheli kişiler hakkında da ilgili kanunlar çerçevesinde adli işlem başlatıldı.