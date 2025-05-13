Tekirdağ Jandarma Ekipleri Operasyon Düzenledi

OPERASYONLA YAKALANAN RUHSATSIZ SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU MADDELER

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptıkları geniş çaplı operasyonlarla ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçiriyor. Özellikle Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde A.B.’nin evinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli silahlarla birlikte uyuşturucu madde ve malzemeleri bulundu.

SÜLEYMANPAŞA’DA ELE GEÇİRİLENLER

Süleymanpaşa ilçesindeki arama sonucunda, 2 ruhsatsız tabanca, 16 fişek, 20 kuru sıkı tabanca fişeği, 3 şarjör, 1 kılıç, 2 kök kenevir fidesi, 2 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı elde edildi. Operasyonun aynı gününde Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi’nde, R.K., G.G. ve O.O. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı.

MURATLI’DA UYUŞTURUCU BULUNTULARI

Muratlı’daki arama sonucunda, 9,7 gram amfetamin, 1 sentetik hap, 1,9 gram esrar ve 3 fişek halinde içime hazır esrar yakalandı. Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi’nde N.Ç.’nin üzerinde yapılan arama da kayda değer buluntular sağladı. Burada 5 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

ÇERKEZKÖY’DE DEVAM EDEN ARAMALAR

Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen üst aramasında ise F.C.’nin üzerinde 4 gram eroin ile 2 gram metamfetamin bulundu. Elde edilen uyuşturucu madde, silah ve malzemelere el konulurken, tüm şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Bu operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.