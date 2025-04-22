Tekirdağ Jandarma Komando Taburu Göreve Başladı

JANDARMA KOMANDO TABURU GÖREVE BAŞLADI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, ilk içtimasını yaparak hizmete girmiş durumda. Jandarma Komando Taburu, yurdun dört bir yanında görev almaya hazır bir şekilde sahada yerini aldı. Taburda görevli personel, ilk içtimalarını düzenli ve disiplinli bir biçimde tamamladı. Kariyerleri boyunca çelik gibi iradeleriyle öne çıkan komandolar, vatanın huzuru ve milletin güvenliği için yemin ederek görevleri başına geçiyor.

Tabur Komutanlığı, zorlu arazi koşullarında, dağlık alanlarda, şehir merkezlerinde ve kıyı bölgelerinde ihtiyaç duyulan her noktada görev yapacak şekilde yapılandırıldı. Komandoların kararlılığı ve yüksek motivasyonu dikkat çekerken, taburun operasyonel gücü Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı için önemli bir artış sağladı.

GÖREV BİLİNCİ VE VATAN SEVGİSİ

Yetkililer, komandoların hem Tekirdağ’da hem de ülke genelinde huzur ve güvenin teminatı olacağını belirtti. Görev bilinci ve vatan sevgisiyle hareket ettiklerinin altını çizen yetkililer, taburun geldiği noktadan dolayı memnuniyet ifade etti.