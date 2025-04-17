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Tekirdağ Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 12-15 Nisan 2025 tarihleri arasında çeşitli ilçelerde uyuşturucuya yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar kapsamında, Ergene ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramalarda T.M., G.K. ve M.U. isimli şüphelilerin üzerinde 10 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 7 gram amfetamin ve 1 adet payp bulundu.

KAPAKLI’DA BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Kapaklı Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Ş.Ç. isimli şüphelinin üst aramasında 5 gram bonzai tespit edildi. Aynı gün içinde, Çerkezköy’de E.Y. isimli şüpheli, uyuşturucuyu B.Ç.’den aldığını belirtmesi sonrasında, B.Ç.’nin evine düzenlenen operasyonda farklı boyutlarda peçetelere emdirilmiş bonzai, 1.720 TL suçtan elde edildiği düşünülen para ve 1 cep telefonu elde edildi.

MARMARAEREĞLİSİ’NDE DİĞER OPERASYONLAR

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, C.F., A.G., A.C.G. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde toplamda 14.01 gram metamfetamin, 6.01 gram esrar, 2 adet payp ve suçtan elde edilen toplam 2.000 TL para ele geçirildi. Ek olarak, aynı gün içinde Çerkezköy Gültepe Mahallesi’ndeki A.F.K.’nın üst aramasında 5 gram esrar kubar bulundu. Toplamda, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

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