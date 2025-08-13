Tekirdağ Kapaklı’da Kaza, Üç Yaralı

TRAFAK KAZASI AYRINTILARI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, elektrikli otomobil ile scooterin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Kapaklı ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, 53. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 59 AKZ 390 plakalı elektrikli otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken Çerkezköy OSB Sosyal Tesisleri bölgesinden gelen bir scooter ile çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUM

Kaza sonucu, scooterde bulunan E.Ç.G. ve M.I. ile elektrikli otomobil sürücüsü S.S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. S.S. ise kendi imkanıyla hastaneye gitti. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.