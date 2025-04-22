Tekirdağ Kıyılarında Beyaz Tabaka Endişesi

Beyaz Tabakanın Ortaya Çıkışı

Tekirdağ’ın kıyılarında bulunan Marmara Denizi’nde oluşan beyaz renkli, yapışkan bir tabaka, müsilaj endişelerini tetikliyor. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa sahil boyunca deniz yüzeyinde beliren bu beyaz tabaka, özellikle öğle saatlerinde yoğun bir şekilde gözlemleniyor ve müsilajı anımsatan yapısıyla tedirginlik yaratıyor.

İnceleme ve Analiz Süreci

Kıyı boyunca vuran ve ara sıra köpüklenme şeklinde görülen bu yapının kaynağı henüz belirlenemedi. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelere başlayacak. Uzman ekiplerin denizden numune alarak laboratuvar ortamında derinlemesine analiz yapması bekleniyor. Yetkililerden alınacak sonuçlarla tabakanın ne olduğu açıklığa kavuşacak.