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Tekirdağ Kıyısında Su Samuru Görüntülendi

SU SAMURU GÖRÜNTÜLERİ VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

Tekirdağ’da, Marmara Denizi’nin kıyılarında oldukça nadir görülen bir su samuru, denizde yüzdüğü esnada bir vatandaşın cep telefonuna takıldı. Sahilde yürüyüş yapan bu kişi, Marmara Denizi’nde kıyıya yakın bir alanda yüzen su samurunu kaydetmeyi başardı.

SU SAMURUNUN İLGİ ÇEKEN HAREKETLERİ

Kayıtlarda yer alan görüntülerde, su yüzeyinde süzülen su samurunun zaman zaman dalarak ilerlediği gözlemlendi. Çevresini dikkatlice inceleyen su samuru, bir süre deniz içinde dolaştıktan sonra açık sulara doğru yönelerek gözden kayboldu. Tekirdağ kıyılarında nadir görülen doğal yaşam türlerinden biri olan su samurlarının burada ortaya çıkması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

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