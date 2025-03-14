Tekirdağ Konut Satışlarında Artış Gözlemlendi

TEKİRDAĞ’DA KONUT SATIŞLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre Tekirdağ’da toplamda 2 bin 714 konut satılıyor. Şubat ayında Türkiye genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artış göstererek 112 bin 818 olarak kaydediliyor.

EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATIŞI YAPILAN İLLER

Konut satışlarının en yoğun olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak dikkat çekiyor. İstanbul’da 19 bin 347, Ankara’da 10 bin 791 ve İzmir’de 6 bin 899 konut satışı gerçek oluyor. Öte yandan, en az konut satışının yapıldığı iller ise Ardahan ile sadece 24, Tunceli ile 70 ve Bayburt ile 73 konut satışı olarak belirtiliyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları 548 olarak gerçekleşiyor. Türkiye genelindeyse ipotekli satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artışla toplamda 16 bin 778 olarak gözlemleniyor. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,3 artışla 33 bin 504 olarak kayıtlara geçiyor.

DIĞER SATIŞ TÜRLERİ

Tekirdağ’da diğer satış türleri kapsamında 2 bin 166 konut el değiştiriyor. Türkiye genelinde ise diğer satış türleriyle yapılan konut satışları yüzde 12,9 artış göstererek toplamda 96 bin 40 oluyor. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 191 bin 487 olarak kaydediliyor. Tekirdağ’da satılan 2 bin 714 konutun 963’ü ilk satış, bin 751’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşiyor. Türkiye genelinde ise 112 bin 818 konut satışının 33 bin 784’ü ilk satış, 79 bin 034’ü ise ikinci el satış olarak görülüyor.