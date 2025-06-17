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Tekirdağ’lı Öğrencilerden Gözlük Projesi

PROJE HAZIRLIĞI

Tekirdağ’da lise öğrencileri, görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak için sensörlü gözlük tasarladı. Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 2204-A TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında okuldaki proje sınıfında yürüttükleri çalışmayla engelleri algılayabilen, sesli ve titreşimli uyarı veren gözlük geliştirdi. Gözlüğün estetik bir görünüm kazanmasının ardından yatırımcılarla görüşmeler yapılacak.

AMAÇ VE HEDEF

Proje koordinatörü öğretmen Emine Cimşit, öğrencilerin görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek bu projeyi geliştirdiğini belirtti. Cimşit, öğrencilerin tasarımlarıyla görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. “Görme engelli bireylerin günlük hayatta daha aktif rol almasını amaçladık” dedi.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Projede yer alan öğrenci Bayram İşleyen, internette gerçekleştirdiği araştırmalarda engelli bireylerin sayısının dikkatini çektiğini ifade etti. Okulda arkadaşlarıyla haftada iki gün proje sınıfında çalıştıklarını söyleyen İşleyen, “Görme engelli bireylerin günlük hayatta daha aktif bir rol alması ve olası kazaların önlenmesi adına projemizi geliştirdik. Gözlük, kullanıcıyı 30 santimetrede hızlı bir titreşimle, 70 santimetrede sesli ve titreşimli bir şekilde uyarıyor. 150 santimetrede ise daha hafif bir titreşimle bilgi veriyor.” şeklinde konuştu.

TASARIM VE UYGULAMA

Öğrencilerden Ahmet Furkan Kaygusuz, gözlüğün model tasarımını daha estetik hale getirmek istediklerini dile getirdi. Tasarımın tamamen kendilerine ait olduğunu vurgulayan Kaygusuz, “Uygulamayla önümüze bir engel çıktığında bildirim gönderiliyor. Hem sesli uyarı veriyor. Mobil uygulamayı kendimiz tasarladık. Uygulama içerisinde veriler topladık ve bunu telefonumuza işledik. Gözlükten gelen veriler sayesinde engelli bireyi uyarıcı titreşim sağlayan cihazımızı geliştirdik.” ifadelerini kullandı.

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