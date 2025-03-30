Tekirdağ Malkara’da Sağanak Yağış Etkili Oldu

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, sokaklarda büyük bir su birikintisi oluşturdu. Hasköy Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanenin su basmasıyla içeride kalan vatandaşlar mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM ARIYOR

Su seviyesi hızla yükseldiği için çözüm arayan vatandaşlar, kahvehanedeki sandalyeleri yan yana dizerek kendilerine bir yol açtı. Vatandaşlar, su birikintisinin içinden bu şekilde çıkmayı başardı. Mahallede pek çok evin avlusu ve sokaklar da suyla doldu.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu ve vatandaşları dikkatli olmaları için bilgilendirdi. Mahallede metrekareye 1 saatte yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü bildirildi.