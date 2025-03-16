Tekirdağ Muratlı’da Sazlık Yangını Paniği

YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıdığı için paniğe yol açtı. Muratlı’ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki baraj çevresindeki sazlık alan, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler içinde kaldı. Kara dumanın gökyüzünü kapladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İTFAİYE VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Yangını gören çiftçilerin ihbarıyla yangın bölgesine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti, jandarma ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, uzun çabalar sonucu söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın neticesinde, yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü.