Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ödül Aldı

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ “SPOR DOSTU KAMPÜS” ÖDÜLÜ ALDI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Spor Dostu Kampüs” ödülüne layık görüldü. NKÜ’den yapılan duyuruya göre, YÖK’ün öğrencilerin ve çalışanların sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmak amacıyla başlattığı “Spor Dostu Kampüs” projesi kapsamındaki ödüller açıklandı.

TÖREN DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bu tören sırasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi “Spor Dostu Kampüs” ödülünü aldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversiteleri olarak sağlıklı kampüs yaşamı anlayışı çerçevesinde fiziksel aktivitelerin ve sporun teşvik edilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, mevcut potansiyeli artırmak üzere çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.