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Tekirdağ Otogarı’nda Trafik Uyarısı Yapıldı

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte şehirlerarası otobüs terminalinde hem yolcuları hem de sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendiriyor. Bayram döneminde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sahaya inen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulamada önemli uyarılarda bulunuyor.

ŞOFÖRLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Ekipler, sürücülere yolculuk esnasında cep telefonlarını kullanmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda yolculara emniyet kemeri kullanmanın hayati bir konu olduğunu vurguluyor. Yetkililer, otogarın ses sistemi aracılığıyla hafta boyunca sık sık anonslar yapacaklarını açıklıyor. Bu sayede, vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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