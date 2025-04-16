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Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Devam Ediyor

TEKİRDAĞ EMNİYETİ SANAL DEVRIYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bu çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlar işleyen toplam 106 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ekipler, sanal ortamdaki suçları önlemek amacıyla sokaklardaki devriye uygulamalarını sanal aleme de taşıyor.

SANAL ALANDA SUÇLARA GÖZ AÇTILAR

Yapılan incelemelere göre, soruşturma başlatılan 106 şahıs arasında 29 kişi, devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, 8 kişi terör propagandası yapmakla, 11 kişi müstehcenlik içeren içerik paylaşmaktan, 2 kişi yasa dışı bahis oynamaktan, 9 kişi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten, 16 kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten, 31 kişi ise uyuşturucuya özendirme ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten işlem görecek. Tekirdağ’daki ekipler, sanal şiddeti ve suç oluşumlarını minimize etmek için etkin çalışmalar gerçekleştiriyor.

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