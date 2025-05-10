Tekirdağ Vali’si Ziyaret Edildi

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TARİH TOPLULUĞU VALİYİ ZİYARET ETTİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu öğrencileri, Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş ile birlikte Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti. Vali Soytürk, katılımcılarla bir süre sohbet etti. “Kendi kitabımı Soytürk’e takdim ettim” diyen Doç. Dr. Keleş, Valinin ilgisini çekti. Vali Soytürk de öğrencilerin çalışmalarında başarılar diledi. Soytürk, yöneticilik tecrübelerini öğrencilere aktararak kıymetli tavsiyelerde bulundu.

HAYRABOLU’DA TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler organize edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı. Etkinlik sırasında sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyma, yaya önceliği ve genel trafik kuralları hakkında uyarılar yapıldı. Hafta boyunca eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

YEŞİLAY GENEL BAŞKANINDAN REKTÖR ŞAHİN’E ZİYARET

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’i makamında ziyaret etti. Dinç ve Şahin, görüşme esnasında Yeşilay faaliyetleri üzerine sohbet etti. Dinç, “Üniversitelerin desteği ve öğrenci katılımı bizim için çok önemli” ifadesini kullandı. Rektör Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplum sağlığı ve refahı için çalışan Yeşilay’ın faaliyetlerini takip ediyor ve takdir ediyoruz” dedi. Ziyaretin sonunda, Şahin, Dinç’e anı olarak bir kitap takdim etti.