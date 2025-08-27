Tekirdağ Valiliği, Denize Giriş Yasakladı

METEOROLOJİK UYARILAR NEDENİYLE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, meteorolojik uyarılar ve denizlerin durumu dikkate alarak, bazı ilçelerde denize girmenin yasaklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla Saray ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı. Bu yasak Süleymanpaşa ilçesi genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı’nda da geçerli olacak ve aynı tarihlerde iki gün boyunca uygulanacak.

Şarköy ilçesinde ise 27 Ağustos’ta Hoşköy ve Mürefte Mahalleleri’nde, 28 Ağustos’ta ilçe genelinde denize girilmesi yasaklanıyor. Valilik, plajlar ve deniz kenarlarında uyarı tabelaları yerleştirerek, vatandaşların yasaklara riayet etmelerini ve tehlikeli durumlarda denizden uzak durmalarını hatırlatıyor.