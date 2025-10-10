Tekirdağ Valisi Narkotik Olaylarını Açıkladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay ilde gerçekleşen narkotik olayları ile ilgili olarak önemli verileri paylaştı. Son bir ay içinde 905 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 64’ü tutuklandı. Ayrıca 41 kilo 277 gram uyuşturucu madde ve 63 bin 876 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini dile getirdi. Soytürk, ilde güvenlik güçlerinin toplumun huzurunu sağlama konusunda kararlı bir şekilde görev yaptığını vurguladı.

GÜVENLİK UYGULAMALARI

Valilikte asayiş toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Soytürk, kent genelinde gerçekleştirilen sabit ve şok uygulamalarda 253 bin 847 kişinin kimlik bilgilerinin kontrol edildiğini kaydetti. Soytürk, “Çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 244 şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca ilçe ve şube ekiplerimizin yaptığı çalışmalar kapsamında da 634 şahıs yakalanmıştır.” dedi. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda 44 ruhsatsız tabanca, 36 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

TİTREŞİM OLUŞTURAN OPERASYONLAR

Soytürk, il genelinde terörle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlar sonucu 11 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Narkotik olaylarına ilişkin olarak 761 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 905 şüpheli yakalanmış, bunlardan 64’ü tutuklanmış ve 24’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. “41 kilo 277 gram uyuşturucu madde ve 63 bin 876 uyuşturucu hap ele geçirildi” şeklinde konuştu.

Soytürk, yasa dışı göçle mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildiğini ve yakalanan 8 organizatörün tutuklandığını ifade etti. Ayrıca, farklı uyruklarda toplamda 69 düzensiz göçmenin yakalandığını da ekledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bin 458 kişinin sorgulandığını ve 451 denetim faaliyeti icra edildiğini bildirdi.