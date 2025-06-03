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Tekirdağ Valisi Öğrencilerle Sohbet Etti

VALİ SOYTÜRK, LYSEYİ ZİYARET ETTİ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret etti. Vali Soytürk, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri’nde “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” alan öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

ÖĞRENCİLERE KUPA VE MADALYA VERDİ

Ardından okulda her yıl düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilerle sohbet eden Soytürk, öğrencilere kupa ve madalyalarını verdi. Daha sonra, Soytürk öğrencilere mesleki tecrübelerini aktararak, ders çalışma yöntemi, eğitim hayatında, iş hayatında ve özel hayatta başarılı olmanın yolları hakkında tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaretinin sonunda Soytürk, öğretmenlerle bir süre görüştü. Vali Soytürk’e bu ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol da eşlik etti.

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