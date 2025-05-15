Tekirdağ Valisi Programda Engellilere Destek Sağladı

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA PROGRAM

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Engelliler Haftası çerçevesinde engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla şehirde çeşitli etkinlikler sürüyor. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açılan sergi, bu etkinlikler arasında yer aldı.

SERGİYİ ZİYARET EDİYOR

Vali Soytürk, ilk olarak Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Özel Bakım Merkezlerinde kalan engelli bireyler ile Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri tarafından hazırlanan el sanatları ve el ürünleri sergisini gezdi. Eserleri inceleyen Soytürk, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

SAHNE GÖSTERİLERİNE KATILIM

Vali Soytürk, sergi gezisinin ardından engelli bireylerin sahnelediği gösterileri izledi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.